Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на Службу безопасности Украины, приговор от украинского суда в десять лет тюрьмы получил «личный информатор» бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова.

Сообщается, что осужденный занимался сбором разведывательных данных, передавал местоположение объектов критической инфраструктуры, а также органов власти. Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что смогли задержать подозреваемого в одном из прифронтовых районов Украины.

Сотрудники украинской спецслужбы также сообщили, что осужденный передавал собранную информацию лично Игорю Стрелкову через социальную сеть «Одноклассники». В результате гражданин был осужден по ч. 3 ст. 114-2 УК за несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боекомплекта в Украине, а также о движении, перемещении и размещении подразделений ВСУ, которые совершались во время военного положения.