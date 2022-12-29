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Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на Службу безопасности Украины, приговор от украинского суда в десять лет тюрьмы получил «личный информатор» бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова.

Сообщается, что осужденный занимался сбором разведывательных данных, передавал местоположение объектов критической инфраструктуры, а также органов власти. Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что смогли задержать подозреваемого в одном из прифронтовых районов Украины.

Сотрудники украинской спецслужбы также сообщили, что осужденный передавал собранную информацию лично Игорю Стрелкову через социальную сеть «Одноклассники». В результате гражданин был осужден по ч. 3 ст. 114-2 УК за несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боекомплекта в Украине, а также о движении, перемещении и размещении подразделений ВСУ, которые совершались во время военного положения.

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