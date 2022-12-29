Как сообщает РБК, 29 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Командование ВСУ сообщило, что страна подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны ВС РФ. О ракетном ударе и работе ПВО также сообщил и советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Киевская администрация и мэр города Виталий Кличко сообщают о нескольких взрывах в столице Украины. Также Кличко предупредил жителей Киева, что после воздушной тревоги могут усугубиться проблемы с электропитанием. В своем Telegram-канале он посоветовал киевлянам зарядить все электронные устройства и сделать запас питьевой воды. Позже появилось сообщение, что на территории города обломки сбитой ракеты упали на два частных домовладения. Также в результате ракетного удара было повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе столицы.

Игорь Терехов, занимающий пост мэра Харькова, сообщает, что в Слободском районе было слышно несколько взрывов, после чего работа метро была остановлена. Глава обладминистрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры города.

Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе слышны взрывы и призвал местных жителей находиться в укрытиях. Глава области Максим Козицкий сообщил о работе систем ПВО над городом и областью.