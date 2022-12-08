Федеральной прокуратурой Германии было сделано заявление о том, что была предотвращена попытка совершения государственного переворота. По мнению экспертов, реальность данной угрозы сведена к минимуму. Однако они предполагают, что возможно «правые» решили таким образом выразить давление на бундестаг.

7 декабря в 11 из 16 федеральных немецких земель правоохранительными органами был проведен рейд с задействованием более трех тысяч сотрудников полиции. Обыски были проведены более чем, в 130 местах. По итогам рейдов, федеральной прокуратурой были совершены аресты 25 человек. Эти люди подозреваются в создании террористической организации, целью которой был государственный переворот с последующим установлением собственной формы правления.

Сообщается, что одной из соучастниц в создании данной организации является гражданка российской Федерации. Один из возможных лидеров жил в Гессене. За ним длительное время федеральные органы вели наблюдение.