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Как сообщает «Аргументы и Факты», российские военнослужащие в рамках спецоперации продолжают ликвидировать военных преступников из числа офицеров ВСУ, в том числе и американских наемников, которые с началом боевых действий ожесточенно бомбили мирное население Донбасса. Всех военных преступников внесли в «Список возмездия» Народной Милиции ДНР и ЛНР.

Одним из офицеров ВСУ, который был уличен в убийстве гражданских, являлся командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ майор Андрей Верхогляд. Он был ликвидирован под Авдеевкой еще 22 июня в возрасте 27 лет. Отмечается, что офицер ВСУ погиб не от шальной пули или осколка, а в результате целенаправленного удара.

Как отмечает полковник запаса Геннадий Алехин, еще один военный преступник в рядах ВСУ – это командир 110-й отдельной механизированной бригады, полковник Евгений Кураш, который лично отдавал приказы на обстрелы мирных кварталов и поселков на Донбассе. По словам Алехина, такие военные преступники не смогут спрятаться нигде, так как за ними постоянно идет охота военных ВС РФ, НМ ДНР и ЛНР и даже бойцов ЧВК «Вагнер».

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