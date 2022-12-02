Против ударов современных российских крылатых и баллистических ракет комплексы Patriot не будут иметь существенного значения для обороны Украины, но их огромная дороговизна и большая вероятность быть уничтоженными могут подорвать доверие к США у их союзников, считают аналитики американского военного издания Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи украинским военным зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» – средств ПВО беспрецедентно большой дальности, «поскольку способность Украины успешно поддерживать военные действия против России все чаще ставится под сомнение», пишет MW.

Заявления о возможности такой поставки были даны как несколькими официальными лицами США, так и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. ЗРК Patriot – во многом может считаться аналогом российской системы С-300, он имеет дальность применения до 200 км и способен поражать самолеты, а также баллистические и крылатые ракеты (в ограниченных возможностях, но тем не менее «уникальных» среди западных наземных систем).

«Если планы таких поставок будут подтверждены, это в любом случае произойдет, когда украинская критическая инфраструктура будет уже серьезно разрушена точечными ударами российских беспилотников и ракет, что уже сейчас приводит ко вполне реальной перспективе того, что Киев и другие крупные населенные пункты должны быть полностью покинуты, создавая огромное количество беженцев в виде бремени для европейских союзников», – указывают аналитики MW.

Они также отмечают, что если с начала украинского конфликта российские возможности подавления ПВО в значительной степени отсутствовали (главным образом потому, что у ВКС РФ не было представлено оборудованных платформ, сопоставимых с самолетами EA-18G Growler в ВМС США или китайскими самолетами J-16D, которые были разработаны специально для такой роли), но ситуация может быстро измениться, поскольку в российском арсенале имеется в наличии дальнобойное, в том числе противорадиолокационное, ракетное вооружение воздушного базирования.

В итоге, считают аналитики MW, «жизнеспособность развертывания ЗРК Patriot остается под вопросом», по целому ряду причин. Украина унаследовала от Советского Союза огромное число комплексов С-300 – самый большой арсенал высотных систем ПВО в Европе. Но с началом конфликта они постоянно несли потери под ударами российской авиации, несмотря на пополнение другими С-300, поставленными из нескольких стран Восточной Европы.

Почти все С-300, включая и украинские ЗРК, представляли собой старые варианты этой системы. Хотя и Patriot, как ожидается, не будет значительно лучше них. «Его характеристики оставляли желать лучшего как против Ирака во время войны в Персидском заливе 1991 года, так и в последнее время – в Саудовской Аравии против атак йеменских повстанцев. Ракеты, с которыми «Пэтриоты» не справились в обоих этих случаях, на десятилетия отставали от тех, которые сегодня выставлены российскими военными», – отмечают в MW.

Ожидается, что против ударов российских крылатых и баллистических ракет, использующих усовершенствованные блоки «ловушек» для обмана ПВО, Patriot не будет иметь существенного значения в плане «усиления обороны» Украины. В то же время из-за своей высокой стоимости и сложного, ограниченного производственного цикла поставки этих платформ в Украину для замены даже части потерянных С-300 будут малоэффективными.

Помимо этого, высокая вероятность больших потерь среди батарей «Пэтриот» может стать весьма сильным стимулом для США, чтобы воздерживаться от поставок, поскольку это во многом подорвет доверие союзников к американским средствам противоракетной обороны и потенциально серьезно ограничит иностранный интерес к их дальнейшим закупкам. К этому следует добавить и риски, связанные с предоставлением России удобной возможности испытать свои средства поражения против основной противовоздушной и противоракетной системы НАТО, которой сейчас считается Patriot.