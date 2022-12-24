Заявление США о своем согласии поставить Украине ЗРК Patriot имеет в большей степени символическое значение, поскольку показатели эффективности американской системы ПВО уже не раз были провальными против гораздо менее опасных и сложных атак, чем те, на которые способна Россия. Об этом пишет западное военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

22 декабря было объявлено, что Соединенные Штаты поставят украинским вооруженным силам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Общий размер пакета помощи всего в 1,85 миллиарда долларов указывает на то, что эти системы не будут доставлены в значительных количествах. Например, контракт Румынии на приобретение семи комплексов Patriot стоил 3,9 миллиарда долларов, а недавняя сделка с Польшей на ту же систему стоила 4,75 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что «Patriot считается жизненно важным активом для Украины, поскольку ее собственная система ПВО все больше истощается», их поставка «будет далека от ожидаемой» в плане эффективности по целому ряду причин, отмечают аналитики MW. В частности, они указывают, что небольшие масштабы производства и развертывания Patriot по сравнению с системами С-300, на которые ранее полагалась Украина, означает, что значимая замена сети ПВО из «советского наследия» будет невозможной.

Кроме того, издание приводит примеры, в которых показатели эффективности американской ракетной системы «неоднократно подвергались серьезному сомнению».

ЗРК Patriot впервые участвовал в боевых действиях в Персидском заливе в 1991 году. На тот момент его основной целью были ракеты «Скад-Б» советского производства – они впервые поступили на вооружение в 1964 году, и к началу 1990-х были уже очень далеки от современного уровня техники. Хотя первое боевое применение Patriot рекламировалось как «успех», более поздние оценки показали, что это далеко не так.

В частности, правительственный подкомитет США по операциям в сфере национальной безопасности отметил: «Ракетная система «Патриот» не была таким впечатляющим успехом, как внушали американской общественности. Существует мало доказательств того, что Patriot поразил более чем несколько единичных ракет Scud, запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе… Общественность и Конгресс были введены в заблуждение категоричными заявлениями об успехе, сделанными администрацией и представителями Raytheon».

В военном отчете под названием «Эффективность ракетных систем Patriot во время бури в пустыне», опубликованном в 1992 году, говорится, что из 158 ракет, выпущенных американскими военными из систем Patriot, 45 пришлось на стрельбу по ложным целям.

В заявлении, объясняющем, почему иракские ракеты не нанесли большего ущерба, несмотря на слабые возможности «Пэтриотов», признавалось, что основной причиной этого стала слабость систем наведения «Скадов»: «Большинство этих ракет безвредно упало в море или пустыню», – говорилось в отчете.

«Была надежда, что модернизация системы Patriot в последующие десятилетия сделает ее более надежной, по крайней мере, против ракет примерного уровня Scud, которые все еще широко применяются на нескольких континентах. Однако такие надежды в значительной степени рухнули из-за того, что система не смогла перехватить удар самодельными ракетами, выпущенными йеменскими повстанцами по Саудовской Аравии в 2017 году», – отмечает MW.

На спутниковых снимках было показано, что ракеты, нацеленные на международный аэропорт Эр-Рияда имени короля Халида и очень похожие на иракские «Скады», не были нейтрализованы, и упали поблизости от цели лишь из-за своей плохой точности. Анализ экспертов подтвердил, что боеголовка беспрепятственно пролетела над большей частью территории Саудовской Аравии, несмотря на большой арсенал размещенных там модернизированных батарей Patriot.

«Если «Патриот» не доказал свою способность противостоять ракетам типа «Скад», то современные баллистические ракеты в российском арсенале, опережающие их на несколько поколений, скорее всего, будет совершенно невозможно надежно перехватить», – считают аналитики MW.

Ракеты, запускаемые из системы «Искандер», например, используют полубаллистические пологие траектории с апогеем всего в 50 км и могут совершать обширные маневры в полете на всей траектории полета, что часто делает невозможным даже их простой захват системами ПВО, не говоря уже о сбитии.

Все еще значительное количество комплексов С-300 на вооружении Украины делало их серьезным вызовом для российской авиации, но гораздо более ограниченное развертывание Patriot, со всей очевидностью, значительно упростит их нейтрализацию. Развертывание американской системы, которое вполне может затянуться до середины 2023 года, означает, что, если российская СВО на Украине на тот момент все еще будет продолжаться, «это позволит России одержать значительную психологическую победу, нацелившись на «Патриоты» сразу после их развертывания», – заключают аналитики MW.

С другой стороны, огромная дороговизна этих систем, а также важность репутации Patriot из-за его широкого развертывания американскими союзниками по всему миру означает, что те несколько единиц, которые США предоставят Украине, придется очень сильно постараться дополнительно защитить от уничтожения с помощью других средств ПВО, отвлекая на это их ресурсы.