Группа физиков из Соединенных Штатов Америки решили использовать квантовый компьютер Google Sycamore 2 для объединения всех фундаментальных взаимодействий в одной теории. Квантовый компьютер должен был проиграть симуляцию, в которой была разработана специальная ситуация, когда объект попадает в одну черную дыру и тут же появляется в другой черной дыре.

Для вычисления эксперимента в квантовом компьютере было задействовано всего 9 кубитов из доступных 72. Такой подход к вычислениям был применен для снижения уровня шумов, которые приводят к возникновению ошибок. Причем непосредственно вычислениями занимались всего 7 кубитов, а два остальных кубита симулировали место входа и выхода из черных дыр.

Эксперимент полностью подтвердил, что если в одну из связанных черных дыр подать определенную информацию, то она мгновенно переместится в другую черную дыру. Новых научных открытий этот эксперимент не принес, однако с развитием вычислительных способностей квантовых компьютеров ученые смогут воспроизводить все более сложные симуляции.