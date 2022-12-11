Как сообщает РИА Новости, мобилизованные российские военнослужащие на Сватовском участке фронта во время выполнения поставленной боевой задачи вступили в стрелковый бой с иностранными наемниками вооруженных сил Украины.

По словам одного из мобилизованных, он вместе со своими сослуживцами находился в окопе, где они должны были держать оборону. Затем командование приказало российским военнослужащим отойти в центр лесопосадки, так как артиллерия будет отрабатывать по позициям противника, которые находятся на небольшом расстоянии. Мобилизованный рассказал, что в тот момент, когда они перемещались на новую позицию, они заметили мелькающие тени в соседней посадке.

Российские солдаты потребовали от неизвестных лиц назвать пароль, чтобы определить, кто именно находится рядом. Однако в ответ они услышали призыв сдаться в плен, который прозвучал на ломаном русском языке с польским акцентом. В ответ российские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия.