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Как сообщает РИА Новости, мобилизованные российские военнослужащие на Сватовском участке фронта во время выполнения поставленной боевой задачи вступили в стрелковый бой с иностранными наемниками вооруженных сил Украины.

По словам одного из мобилизованных, он вместе со своими сослуживцами находился в окопе, где они должны были держать оборону. Затем командование приказало российским военнослужащим отойти в центр лесопосадки, так как артиллерия будет отрабатывать по позициям противника, которые находятся на небольшом расстоянии. Мобилизованный рассказал, что в тот момент, когда они перемещались на новую позицию, они заметили мелькающие тени в соседней посадке.

Российские солдаты потребовали от неизвестных лиц назвать пароль, чтобы определить, кто именно находится рядом. Однако в ответ они услышали призыв сдаться в плен, который прозвучал на ломаном русском языке с польским акцентом. В ответ российские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия.

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