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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, российскими вооруженными силами были уничтожены две установки реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства в окрестностях населенного пункта Ильичевка, который находится в Донецкой Народной Республике.

В официальной сводке оборонного ведомства Российской Федерации также сообщается о нанесении удара российскими вооруженными силами по позициям ВСУ в окрестностях населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области. В результате ударов были уничтожены пять систем РСЗО HIMARS производства США и MARS-II производства Германии.

Также за последние сутки российскими войсками было уничтожено примерно 90 иностранных наемников в окрестностях поселка Боровское в Харьковской области, около 60 солдат ВСУ в районе Красного Лимана, а также три бронемашины пехоты и два легковых автомобиля.

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