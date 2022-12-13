Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что как только начнется переговорный процесс по достижению мирного соглашения, Италия прекратит поставки вооружения на Украину. Он подчеркнул, что рано или поздно, но военная помощь для Киева будет прекращена.

Крозетто отметил, что военная помощь сразу закончится, как начнутся переговоры о мире. Однако политик добавил, что ни Украина, ни Россия на данный момент не изъявляют желания провести мирные переговоры. Он подчеркнул, что начало переговорного процесса должен положить авторитет для обеих сторон. Крозетто очень надеется, что Европейский союз станет посредником и поможет начать переговоры для достижения мира. Стоит отметить, что 7 декабря Гуидо Крозетто сделал заявление о том, что Италия не станет до конца текущего года формировать новый пакет военной помощи для Украины.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Россия начала ведение специальной военной операции на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса а также демилитаризации и денацификации страны.