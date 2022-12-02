Как сообщает издание «Московский Комсомолец», глава Николаевской администрации Виталий Ким рассказал о планах по наступлению вооруженных сил Украины. Так, согласно информации, киевский режим уделяет особое внимание Кинбурнской косе. Данная коса отделяет Днепро-Бугский лиман от Черного моря.

По данным американского Института изучения войны, в случае занятия украинской стороной данной территории, ВСУ смогут с легкостью отбивать атаки ВС РФ по черноморскому побережью, которое находится под контролем Киева. Стоит отметить, что с украинской стороны на Кинбурнской косе проводится «операция в режиме тишины». Данную информацию озвучил глава Николаевской администрации Виталий Ким.

По словам капитана первого ранга в запасе Владимира Гундарова, Россия узнала о планах противника. По его мнению, в ближайшие дни украинскими военными будут предприниматься попытки взятия плацдарма на Кинбурнской косе. Но, по словам эксперта, осуществить свой план украинцам будет практически невозможно.