Как сообщает издание «Московский Комсомолец», глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на весь мир заявила о колоссальных потерях вооруженных сил Украины – 100 тысяч погибших солдат. Данное заявление очень опечалило киевское руководств и вызвало необычайное возмущение.

Согласно информации издания, заявление Урсулы фон дер Ляйен очень сильно надломило боевой настрой военнослужащих ВСУ. Видео выступления главы Еврокомиссии мгновенно было отредактировано, однако исходный материал все равно уже просочился в Сеть. В свою очередь, в Европейской комиссии отметили, что Урсулой были названы неточные цифры.

По словам Андрея Марочко, офицера Народной Милиции ДНР, выступление Урсулы фон дер Ляйен сильно повлияло на настрой украинских военных. Марочко отметил, что после этого увеличилось количество саботажей в украинских подразделениях.

Командир одного украинского нацбатальона Петр Кузик рассказал изданию Express, что пытаясь удержать Бахмут, украинские боевики обороняются в окопах, которые завалены трупами.