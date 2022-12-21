Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают военкоры портала «Русская весна», Минск решил ограничить свободное перемещение в районах, которые граничат с территорией Украины, а военные начали проводить мероприятия направленные на боевое слаживание. Речь идет о трех районах Гомельской области.

Сообщается, что на территории Республики Беларусь также были усилены меры по обеспечению безопасности. Проходят совместные учения армейских подразделений вооруженных сил России и Республики Беларусь по подготовке огневых позиций, а также по выявлению скрытых позиций противника для их дальнейшего уничтожения.

Как сообщают военкоры «Русской весны», на территории тренировочного комплекса военнослужащие двух стран отрабатывают тактику ведения боевых действий в условиях городской застройки, в том числе и отработка действий для зачистки внутренних помещений. На открытых полигонах проходят занятия по отработке навыков управления различной военной техникой.

Вам может понравиться

В Сети появилось видео уничтожения украинского танка ударным БПЛА ВС РФ «Ланцет»

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» было опубликовано видео с кадрами уничтожения танка вооруженных сил Украины при помощи ударного беспилотного летательного аппарата ВС России «Ланцет». На опубликованных кадрах видно, как на

ВС России огнем артиллерии уничтожили места временной дислокации 2-х мехбригад ВСУ

Как сообщает в своей сводке Министерство обороны России, вооруженные силы РФ поразили артиллерийским огнем пункты временного размещения украинских механизированных бригад недалеко от линии фронта. Сообщается, что пункты дислокации 61-й и

БПЛА ВС РФ «Форпост» уничтожил бронемашину ВСУ

Как сообщает портал «Русская весна», в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен бронированный автомобиль вооруженных сил Украины ударным беспилотным летательным аппаратом армии России «Форпост». Военкоры «Русской весны» опубликовали соответствующие