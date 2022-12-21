Как сообщают военкоры портала «Русская весна», Минск решил ограничить свободное перемещение в районах, которые граничат с территорией Украины, а военные начали проводить мероприятия направленные на боевое слаживание. Речь идет о трех районах Гомельской области.

Сообщается, что на территории Республики Беларусь также были усилены меры по обеспечению безопасности. Проходят совместные учения армейских подразделений вооруженных сил России и Республики Беларусь по подготовке огневых позиций, а также по выявлению скрытых позиций противника для их дальнейшего уничтожения.

Как сообщают военкоры «Русской весны», на территории тренировочного комплекса военнослужащие двух стран отрабатывают тактику ведения боевых действий в условиях городской застройки, в том числе и отработка действий для зачистки внутренних помещений. На открытых полигонах проходят занятия по отработке навыков управления различной военной техникой.