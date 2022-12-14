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Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России, вооруженные силы РФ нанесли удар по колонне с резервом украинской армии, которые перебрасывались в Луганскую Народную Республику.

Сообщается, что российская армия нанесла удар по резервам вооруженных сил Украины в окрестностях населенного пункта Стельмаховка. В результате точного удара украинские военнослужащие понесли потери, что предотвратило переброску свежих резервов на линию фронта.

Также Министерство обороны Российской Федерации сообщает о мероприятиях российской армии, которые позволили сорвать еще одну попытку организовать украинскими вооруженными силами переброску свежих резервов в окрестностях населенных пунктов Новоселка и Пречистовка, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, что за прошедшие сутки на территории республик Донбасса российской армией было ликвидировано 5 диверсионных групп ВСУ на окраинах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР).

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