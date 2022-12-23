Кадры барражирующего боеприпаса «Ланцет-3М» или «Изделие 52», которые были сделаны на выставке в Национальном центре управления обороной России, были опубликованы в телеканалом Министерства обороны «Звезда».

Российский ударный беспилотник производится на мощностях производственной компании ZALA Aero Group. Представленный беспилотник способен искать и отслеживать перемещение противника, а также выбирать наиболее важные объекты, чтобы впоследствии поразить их. Также в последний момент оператор ударного дрона может отменить удар, в случае если цель успела уйти из поля зрения, чтобы сохранить дрон и уничтожить другую цель. «Ланцет-3М» может развивать максимальную скорость, которая составляет 120 км/час.

Сообщается, что модернизированный ударный дрон вскоре будет применяться в зоне проведения спецоперации. Его уже успели окрестить «настоящим кошмаром для бойцов ВСУ». Вес боевой части ударного беспилотника составляет 15 кг, а максимальная дальность применения равно 40 км.