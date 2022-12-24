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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о причинах возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к пандемии, не устраивают Вашингтон.

Игорь Кириллов заявил, что США не удовлетворены выводами экспертов ВОЗ о причинах, которые привели к началу пандемии, так как американские власти хотели бы располагать более лояльными и контролируемыми экспертами, занимающимися расследованиями причин возникновения эпидемий инфекционных заболеваний.

Также российский генерал-лейтенант заявил, что именно по этой причине одна из неправительственных организаций в США начала продвигать идею создания нового объединенного механизма для расследования биологических инцидентов, которая должна будет работать под эгидой ООН. По словам Кириллова, таким образом, США хотят получить инструмент, который позволит им единолично назначать виновных в вопросах связанных с эпидемиями.

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