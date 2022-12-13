Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что на участке фронта в районе Купянска российская артиллерия поразила места сбора военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. В результате удара было ликвидировано около 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля.

На Донецком направлении в районе села Константиновка был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, а в районе населенного пункта Красный Лиман была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ в результате удара ВКС России.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Первомайск было сбито два реактивных снаряда выпущенных из РСЗО HIMARS, а в районе населенного пункта Макаровка, расположенного в Херсонской области, была перехвачена американская противорадиолокационная ракета HARM.

На Южно-Донецком направлении в результате работы артиллеристов ВС РФ, ВСУ не смогли перебросить мотострелковую роту на позиции для организации контрудара в район населенного пункта Павловка. ВСУ понесли потери в размере 50 человек личного состава, 3 БМП и 3 легковых пикапа.