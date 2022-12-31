Российское Минобороны выложило 31 декабря кадры видеозаписи, на которых показана работа российских минометных расчетов в зоне СВО на Украине. Публикация сделана в официальном канале Телеграм ведомства.

На записи можно увидеть, как военнослужащие российской армии разгружают 120-мм снаряды. Их привезли на грузовике «Урал». Расчет применяет тактику «кочующего миномета». Она состоит в том, чтобы быстро менять позиции, с которых ведется огонь.

В Минобороны отметили, что основное преимущество этой тактики во внезапном развертывании и быстром перемещении на другое место.

А чтобы поражать намеченные цели более точно и быстро, применяются беспилотники, с помощью которых расчет корректирует минометный огонь.