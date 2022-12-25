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Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время беседы с журналистами Asharq News рассказал, что пополнение Фонда национального благосостояния в 2023 году будет приостановлено из-за цены нефти, которая ниже 70 долларов за баррель.

Силуанов отметил, что российским руководством предпринимаются шаги, позволяющие иметь минимальную зависимость от ценовых и каких-либо других факторов, которые определяют доходы бюджета. Именно поэтому стоимость нефти на следующий год была заложена в сумму 70 долларов за баррель.

Если будет сохранен данный уровень цены, то поступления в ФБН составит порядка 1 триллиона рублей. В случае, если цена на топливо снизится, тогда Минифин приостановит пополнение ФБН. Отмечается, что при этом в стране будет сохранен определенный запас прочности. Также Силуанов отметил, что в том случае, если цена на нефть будет чрезмерно низкой, тогда, скорее всего, появится необходимость «дополнительно заимствовать, либо на рынке, либо задействовать те ресурсы, которые есть в ФНБ».

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