Как сообщает РИА Новости, мигание гирлянд негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. По мнению экспертов, оно способно привести к повышенной нервозности.

Как отметил профессор кафедры неврологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Петрухин, сами по себе гирлянды не наносят никакого вреда. Однако режим мигания способен причинить вред людям, которые страдают светочувствительной эпилепсией, душевными расстройствами и даже мигренью.

В то же время, по словам врача-офтальмолога высшей категории, доцента кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирины Лещенко, пагубное влияние на человека мерцания гирлянд еще официально не доказано. Она уверена, что если бы такие новогодние украшения негативно сказывались на самочувствии человека, то попросту было бы запрещено их производство.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков дал свои рекомендации относительно новогодних гирлянд. Он посоветовал выключать новогодние огни за пару часов до сна для того, чтобы не сбивать циркадные биоритмы своего организма.