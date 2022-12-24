Во время интервью с корреспондентами РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал о целях и задачах, которые стоят перед совместной группировкой войск России и Белоруссии. По его словам, некорректно заявлять о том, что объединенная группа войск будет принимать участие в специальной военной операции на территории Украины.

Галузин утверждает, что главная задача объединенной группировки войск, которая расположена на территории Белоруссии, заключается в защите территориальной целостности страны. По его словам, совместная группировка должна дать отпор противнику, который попытается напасть на территорию союзного для РФ государства Белоруссию.

Замглавы МИД РФ отмечает, что данное положение прописано в Военной доктрине Союзного государства, а именно: «применение военной силы, направленное против любого государства-участника, будет рассматриваться как посягательство на суверенитет Союзного государства в целом».