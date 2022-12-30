Как сообщает издание «Московский комсомолец», главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич высказал свое мнение относительно решения польского руководства, сделать призыв более 200 тысяч поляков для осуществления военных учений в 2023 году.

Отмечается, что военнообязанные поляки стали массово покидать страну, так как польские военкоматы уже начали присылать повестки. Сообщается, что Польшу покинуло около 70 тысяч мужчин.

Николай Межевич сообщил, что действия польского руководства связаны со страхом перед соседними странами. Причем Польша опасается не только Российскую Федерацию, но и своего «союзника» – Германию.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если Польша решит ввести свои войска на территорию Украины с целью восстановления границ своей территории на 1939 год, то может получить претензии от ФРГ по тем территориям, которые были утрачены после завершения Второй мировой.

Относительно польских наемников, которые воевали на стороне ВСУ и погибли на полях сражений, то Межевич предложил гробы с их телами выставить перед посольством Польши в Москве.