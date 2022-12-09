Как сообщает «Царьград», известный военный политолог и завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявлением бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения должны были дать Киеву дополнительное время для подготовки к будущему военному конфликту.

По словам военного политолога, такое заявление Меркель необходимо рассматривать в контексте политики США по отношению к России, которую они заняли сразу же после распада СССР в 1991 году. Кошкин объясняет, что США пытаются сохранить доминирующую позицию в мире, а потому перешли от стратегии «холодной» войны применимой к СССР к реализации стратегии «гибридной» войны в отношении Российской Федерации. А главным инструментом для реализации своей стратегии выбрали Украину, из которой планомерно начали создавать анти-Россию.

Однако, как сообщает военный политолог, теперь политики ЕС начали осознавать, что США планируют сохранить доминирование в мире и за их счет. Поэтому в последнее время и можно услышать заявления Урсулы фон дер Ляйен о начале торговой войны между США и ЕС. А нынешний канцлер ФРГ Шольц уже осознал, что с Россией необходимо договариваться. Именно поэтому он и ведет с Владимиром Путиным постоянные переговоры в телефонном режиме, резюмировал политолог.