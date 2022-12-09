Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Царьград», известный военный политолог и завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявлением бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения должны были дать Киеву дополнительное время для подготовки к будущему военному конфликту.

По словам военного политолога, такое заявление Меркель необходимо рассматривать в контексте политики США по отношению к России, которую они заняли сразу же после распада СССР в 1991 году. Кошкин объясняет, что США пытаются сохранить доминирующую позицию в мире, а потому перешли от стратегии «холодной» войны применимой к СССР к реализации стратегии «гибридной» войны в отношении Российской Федерации. А главным инструментом для реализации своей стратегии выбрали Украину, из которой планомерно начали создавать анти-Россию.

Однако, как сообщает военный политолог, теперь политики ЕС начали осознавать, что США планируют сохранить доминирование в мире и за их счет. Поэтому в последнее время и можно услышать заявления Урсулы фон дер Ляйен о начале торговой войны между США и ЕС. А нынешний канцлер ФРГ Шольц уже осознал, что с Россией необходимо договариваться. Именно поэтому он и ведет с Владимиром Путиным постоянные переговоры в телефонном режиме, резюмировал политолог.

Вам может понравиться

WP: бойцы ВСУ опасаются разводить костры для обогрева из-за риска быть обнаруженными ВС РФ

Как сообщает издание Washington Post, украинские солдаты стараются не разводить огонь для обогрева в холодную погоду и страдают от холода из-за риска выдать свое местоположение и попасть под артиллерийский обстрел

СП: Зеленский мечтает создать свою собственную «царь-пушку», чтобы достать до Москвы

Издание «Свободная пресса» сообщает, что киевское руководство желает создать оружие дальнего действия. Отмечается, что Штаты не собираются мешать Киеву заниматься разработкой вооружений «дальнего радиуса действия». Украине уже была предоставлена военная

В Сети появились первые отзывы о следующей части фильма «Аватар»

Как сообщает Variety, мировые критики уже смогли посмотреть следующую часть известного фильма Джеймса Кэмерона под названием «Аватар: путь воды». Своими впечатлениями от просмотра художественного фильма они поделились в своих социальных