Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о том, что на Софийской площади был установлен новогодний символ – главная елка страны. Соответствующую информацию сообщает издание «Московский комсомолец». В своем Телеграм-канале Кличко выложил пост о том, что в этом году новогоднее дерево будет искусственным и очень скромным по высоте – всего 12 метров. Стоит отметить, что в прошлом году высота новогодней киевской елки составляла 31 метр.

Главная елка страны будет декорирована гирляндами с энергосберегающими лампочками. Вероятнее всего, подсветка праздничного дерева будет производиться в определенные часы. Рядом с генератором, по словам Виталия Кличко, будут размещены специализированные пункты для подзарядки телефонов.

Елка будет украшена декором с прошлого года. А на верхушке новогоднего дерева, по словам градоначальника Киева, будет установлен герб Украины. Нижнюю часть будут украшать флаги государств, которые оказывают военную и финансовую помощь Украине.