Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о том, что на Софийской площади был установлен новогодний символ – главная елка страны. Соответствующую информацию сообщает издание «Московский комсомолец». В своем Телеграм-канале Кличко выложил пост о том, что в этом году новогоднее дерево будет искусственным и очень скромным по высоте – всего 12 метров. Стоит отметить, что в прошлом году высота новогодней киевской елки составляла 31 метр.

Главная елка страны будет декорирована гирляндами с энергосберегающими лампочками. Вероятнее всего, подсветка праздничного дерева будет производиться в определенные часы. Рядом с генератором, по словам Виталия Кличко, будут размещены специализированные пункты для подзарядки телефонов.

Елка будет украшена декором с прошлого года. А на верхушке новогоднего дерева, по словам градоначальника Киева, будет установлен герб Украины. Нижнюю часть будут украшать флаги государств, которые оказывают военную и финансовую помощь Украине.

Вам может понравиться

Рогов заявил, что необходимо уничтожить артиллерию ВСУ для прекращения обстрелов территории России

Журналисты издания «Московский Комсомолец» пообщались с членом главного совета администрации Запорожской области Владимиром Роговым на тему постоянных обстрелов гражданских объектов, которые расположены на территории недавно вошедших в состав Российской Федерации

Кимаковский: Чехия хочет организовать производство БПЛА для ВСУ

Как сообщает РИА Новости, Игорь Кимаковский, исполняющий обязанности советника врио главы ДНР, заявил, что на территории Чехии начали подготовительные работы по налаживанию производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кимаковский добавил,

В Сети появилось видео ракетного удара по Днепровской ГЭС

В ряде Telegram-каналов были опубликованы кадры ракетного обстрела территории Днепровской гидроэлектростанции, которая расположена в городе Запорожье. Сообщается, что одна из ракет попала прямиком в машинный зал ДнепроГЭС. Как сообщают официальные