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Мэр города Харьков Игорь Терехов сообщил о том, что после массированных обстрелов со стороны ВС РФ энергетическая система города понесла значительные разрушения. В своем Телеграм-канале Терехов написал, что «есть колоссальные инфраструктурные разрушения, прежде всего, это энергетическая система». Соответствующую информацию передает РИА Новости.

По словам Терехова, работниками служб электроснабжения и коммунальными службами уже ведутся работы по восстановлению электрообеспечения города. Мэр города обратился к жителям с просьбой, проявить терпение. Он предложил в случае необходимости обратиться в «пункты несокрушимости» (пункти незламностi), где есть возможность согреться, получить горячие напитки и питание а также зарядить мобильные устройства.

Отметим, что 16 декабря воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. сообщается о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Харьковские средства массовой информации сообщили о полном отсутствии в городе электроснабжения.

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