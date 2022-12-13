Как сообщает РИА Новости, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сделала заявление, что хоть европейские санкции в отношении Российской Федерации и оказывают негативное влияние на экономику Италии, однако могут ускорить начало мирных переговоров по украинскому кризису.

Во время своего выступления в Палате депутатов парламента Италии Мелони уточнила, что правительство продолжает выполнять обязательства по введенным санкциям в отношении России, в частности по заморозке 345 млн, которые находятся в различных фондах, и почти 2 млрд, которые находятся на счетах физических лиц.

Мелони также заявила, что антироссийские санкции очень болезненно отразились на производственной отрасли страны, однако доказали свою эффективность в отношении снижения военных возможностей Российской Федерации. По этой причине, как считает Мелони, необходимо придерживаться санкций, чтобы ускорить начало мирного процесса по урегулированию украинского конфликта.