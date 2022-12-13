ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сделала заявление, что хоть европейские санкции в отношении Российской Федерации и оказывают негативное влияние на экономику Италии, однако могут ускорить начало мирных переговоров по украинскому кризису.

Во время своего выступления в Палате депутатов парламента Италии Мелони уточнила, что правительство продолжает выполнять обязательства по введенным санкциям в отношении России, в частности по заморозке 345 млн, которые находятся в различных фондах, и почти 2 млрд, которые находятся на счетах физических лиц.

Мелони также заявила, что антироссийские санкции очень болезненно отразились на производственной отрасли страны, однако доказали свою эффективность в отношении снижения военных возможностей Российской Федерации. По этой причине, как считает Мелони, необходимо придерживаться санкций, чтобы ускорить начало мирного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Вам может понравиться

FP: НАТО сокращает поставки вооружений Киеву, чтобы накопить силы для войны с РФ

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на материал американского издания Foreign Policy, западные страны, входящие в блок НАТО, начали уменьшать поставки своих вооружений киевскому режиму, чтобы накопить собственные резервы для будущего

Доброволец из Башкирии обратил противника в бегство и спас своих сослуживцев в зоне СВО

Как сообщает «Московский Комсомолец Уфа», один из военнослужащих добровольческого батальона им. Доставалова Станислав Карпов совершил настоящий подвиг в зоне проведения специальной военной операции. В Telegram-канале «Башкирский батальон» написали, что Станислав

Baijiahao: человечество дорого заплатит за обретенное бессмертие

Китайское издание Baijiahao опубликовало материал, в котором осветило извечную тему, о жизни и смерти. Автор материала указывает, что на протяжении всего своего существования, человечество мечтает об одном – обрести бессмертие.