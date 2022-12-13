Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, сделал предположение, что украинский президент Владимир Зеленский не просто так пригласил профильных представителей Европейского союза посетить объекты критической инфраструктуры, которые расположены на территории Украины.

Дмитрий Медведев предполагает, что Владимир Зеленский может использовать европейских граждан в качестве живого щита, чтобы обеспечить защиту своим энергетическим объектам от ракетных ударов со стороны ВС РФ.

Медведев подметил, что Зеленскому уже не хватает «пушечного мяса ВСУ», поэтому он решил получить немного «свежей крови» из «европейских дурачков», которых не жалко. Также Медведев посоветовал «беспечным европейцам» ни в коем случае не соглашаться на предложение президента Украины, в первую очередь, ради своей собственной безопасности.

Ранее Дмитрий Медведев уже сообщал, что в ближайшее время Российская Федерация будет увеличивать объемы производства своих самых мощных видов вооружений.