ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Телеканал 360», военное ведомство США подписало новый контракт, чтобы совершить закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины, на сумму 1,2 миллиарда долларов. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, все поставки вооружений на территорию Украины связаны с обновлением военно-промышленного комплекса США.

По мнению Леонкова, оснащение украинских военнослужащих западными видами вооружений уже доказало свою неэффективность. Так как украинские солдаты не всегда могут грамотно обращаться с современной техникой, что иногда приводит к еще более худшим последствиям, чем непосредственные ракетные удары ВС РФ.

По мнению Матвийчука, для американских ЗРК NASAMS нужно оборудовать свои индивидуальные огневые позиции отдельно от системы управления. Также все имеющиеся западные ЗРК должны работать в едином радиолокационном поле. Поэтому командованию ВСУ необходимо будет создавать новое подразделение, в которое будут входить и удаленные подразделения радиоэлектронной разведки.

Вам может понравиться

Леонков: ВС РФ должны применять в зоне СВО авиацию совместно с БПЛА

Известный военный эксперт и редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что российские вооруженные силы должны выработать новую стратегию по совместному применению БПЛА, артиллерии и авиации в зоне проведения специальной

Лавров: европейские лидеры поддерживают стремление США использовать Украину в борьбе с Россией

Как сообщает РИА Новости, Сергей Лавров, занимающий пост главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделал заявление, что европейские лидеры выразили всестороннюю поддержку русофобской политике Соединенных Штатов Америки, главной целью которой

Свободная пресса: Киев активно вербует наемников в Грузии и Азербайджане

Обозреватель издания «Свободная пресса» опубликовал материал, в котором рассказывается, что киевские власти завербовали большое количество боевиков со стран бывшего СССР еще с самого начала специальной военной операции. На сегодняшний день