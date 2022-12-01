Как сообщает «Телеканал 360», военное ведомство США подписало новый контракт, чтобы совершить закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины, на сумму 1,2 миллиарда долларов. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, все поставки вооружений на территорию Украины связаны с обновлением военно-промышленного комплекса США.

По мнению Леонкова, оснащение украинских военнослужащих западными видами вооружений уже доказало свою неэффективность. Так как украинские солдаты не всегда могут грамотно обращаться с современной техникой, что иногда приводит к еще более худшим последствиям, чем непосредственные ракетные удары ВС РФ.

По мнению Матвийчука, для американских ЗРК NASAMS нужно оборудовать свои индивидуальные огневые позиции отдельно от системы управления. Также все имеющиеся западные ЗРК должны работать в едином радиолокационном поле. Поэтому командованию ВСУ необходимо будет создавать новое подразделение, в которое будут входить и удаленные подразделения радиоэлектронной разведки.