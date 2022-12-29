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29 декабря российские ВС нанесли мощный ракетный удар по всей территории Украины. Поражены намеченные цели в Киеве, Одессе, Черниговской, Житомирской и Сумской областях.

Владимир Скачко, военный эксперт, считает, что Россия пошла на такие меры для того, чтобы предупредить наступление украинских ВС в Новый год.

Скачко заявил, что российские ракетные удары были упреждающими. А их цель – охладить украинцев, которые запланировали изменить ход спецоперации в новогодние праздничные дни.

Теперь же после нанесенных ударов в Новый год ВСУ будут заняты восстановлением объектов. Обозреватель отметил, что за это время и «командиры протрезвеют, и все будет хорошо». Он заявил, что это правильный ход, который указывает на то, что власти России начинают относиться к украинскому конфликту последовательно и продуманно.

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