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Специалистами по физической активности Массачусетского университета в Амхерсте было проведено исследование, согласно которому ученые доказали неоспоримую пользу ходьбы для человеческого организма.

Амандой Палуч из Школы общественного здравоохранения и медицинских наук было проведено специально исследование, по результатам которого было установлено, что людям в пожилом возрасте очень полезно ходить пешком. Сообщается, что прохождение в день от 6 до 9 тысяч шагов на 40-50% снижает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой в пожилом возрасте.

Также отмечается, что пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, которые проходили более двух-трех тысяч шагов за день, оказались менее подвержены риску возникновения инфаркта и инсульта. Сообщается, что наблюдение за пожилыми людьми проводилось на протяжении шести лет. Поэтому специалисты рекомендуют пожилым людям ежедневно проходить более трех тысяч шагов для поддержания здоровья сердца.

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