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Как сообщает РИА Новости, командование вооруженных сил Украины отправляют в район населенного пункта Кременная, расположенный на Донбассе, дополнительные силы. Такой информацией поделился офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко отмечает, что в указанном районе разведка Народной Милиции обнаружила до трех ударных группировок вооруженных сил Украины, которые были усилены немецкими и польскими наемниками. Такое усиление украинских формирований в указанном районе может свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

Напомним, что еще в конце ноября офицер Народной Милиции Марочко сообщал о том, что в распоряжении военной разведки республик Донбасса есть прямые и косвенные доказательства того, что командование ВСУ начали перебрасывать свои подразделения из окрестностей Херсона по направлению к ЛНР. Поэтому не исключена возможность наступательных действий по направлению Сватово-Кременная.

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