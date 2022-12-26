Андрей Марочко, подполковник Народной милиции в Луганской республике, рассказал о серьезных потерях вооруженных сил Украины в ходе специальной операции, пишет «Московский Комсомолец».

Марочко сообщил, что по информации разведки, только в направлении Артемовска (укр. Бахмут) каждый день Украина теряет около пятисот бойцов.

Подполковник отметил, что по потерям уже догоняет и направление в сторону Сватова и Соледара. Там противник несет катастрофические потери.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что Киев доставляет украинским силовикам в Бахмут вооружение и боеприпасы на гуманитарных автомобилях. С его слов, на линию фронта таким образом были привезены генераторы, средства связи и беспилотные летательные аппараты.