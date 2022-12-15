Киевские боевики регулярно обстреливают Херсонскую область, будто бы по графику. Такое заявление сделал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич. Он уточнил, что в понедельник удары со стороны ВСУ наносятся по городу Голая Пристань, во вторник – по Новой Каховке, а в среду по населенному пункту Алешки.

По мнению советника Владимира Сальдо, украинские силовики наносят удары по населенным пунктам, словно у них такой график. Отмечается, что по мирной инфраструктуре и жилым домам регулярно прилетает от 6 до 8 снарядов из натовской артиллерии 155-мм калибра.

Напомним, что военный корреспондент Юрий Котенок выложил видеокадры прилета по зданию Херсонской областной администрации. Сообщается, что на видеозаписи можно рассмотреть разрушения здания администрации а также огромный столб черного дыма над его крышей. Отмечается, что снаряд по зданию областной администрации города Херсон прилетел вчера, 14 декабря.