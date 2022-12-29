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Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что действия армии вооруженных сил Украины на территории Херсона стали лучшей «антирекламой киевского режима». Во время комментария относительно текущей обстановки в подконтрольной Киеву части Херсонской области он отметил, что на данный момент начали сбываться «самые неутешительные прогнозы». Недавним временем украинскими боевиками был обстрелян центр города Херсона, чтобы обвинить в этом военных ВС РФ.

По словам Малькевича, в центре города остались воронки со следами от снарядов из РСЗО HIMARS. Он сообщил, что согласно баллистической экспертизе атака на город осуществлялась со стороны позиций ВСУ.

Также Малькевич заявил, что в Херсоне регулярно возникают проблемы с электроснабжением. По его словам, недавно по всему городу были отключены лифты. А во время отсутствия электроэнергии люди вынуждены заряжать мобильные телефоны в общественных местах.

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