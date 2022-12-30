Как сообщает «Московский Комсомолец», известный пародист Макс Камикадзе выпустил новый видеоролик с очередной пародией на президента Украины Владимира Зеленского, который обращается к вымирающему рекордными темпами народу Украины, дорогим американским партнерам и европейским сексуальным меньшинствам.

В новой пародии «Владимир Зеленский» обратился к простым гражданам Украины с призывом купить новые мышеловки в наступающем году кота. По его словам, в новом году с продовольствием станет совсем плохо, а потому необходимо будет есть мышей и крыс, чтобы выжить.

Затем пародист от имени украинского президента обратился к украинским солдатам, которые находятся на передовой в окопах с заявлением, что как только украинское командование распродаст все органы своих военнослужащих черным трансплантологам, то командование ВСУ очень быстро и победно сдастся в плен по причине того, что уже некого будет отправлять в окопы.