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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в США заявил о том, что агрессивная политика Вашингтона во взаимоотношениях с европейскими странами-союзниками может привести к расколу единого Западного мира.

Лидер Франции в первый же день своего официального визита в Соединенные Штаты Америки раскритиковал последний американский законопроект о климате, который может привести к уменьшению производственных мощностей в Европе и сокращению рынков сбыта европейской продукции.

Европейские предприятия, по словам Макрона, могут начать массовые увольнения своих сотрудников, так как они будут непривлекательными с точки зрения международных инвесторов, что поставит под угрозу развитие производства во всей Европе.

Макрон заявил, что американский закон, направленный на борьбу с инфляцией может решить экономические проблемы в США, однако это произойдет за счет ухудшения экономической ситуации в Европе. По его мнению, необходимо координировать и синхронизировать экономическую политику коллективного Запада, иначе это приведет к расколу Западного мира.

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