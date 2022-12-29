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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что западная поддержка Киева не спасет Украину от территориальных потерь и поражения в целом. Он выдал печальное заключение: «От Украины почти ничего не останется».

При этом полковник подчеркнул, что Вашингтон вместе со своими союзниками напрасно пытаются продлить политическую жизнь президента Украины Владимира Зеленского, так как в итоге все равно их ожидает провал. Макгрегор подчеркнул, что вооружение, которое Запад передает на нужды для ВСУ не выходит приспособить для украинской системы. По итогу его невозможно использовать. «НАТО закидывает Киев всем подряд», – подчеркнул экс-военный.

Также полковник Макгрегор отметил, что больше невозможно скрывать положение украинской армии на передовой.

Ранее директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным было сделано заявление, что польское руководство намеревается провести референдум в некоторых западных областях Украины для того, чтобы иметь возможность претендовать на украинские земли.

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