Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем интервью журналистам украинского издания Kyiv Post заявил, что в следующем году боевые действия могут начаться в Белгородской области, так как украинская армия может перейти на российскую территорию. Соответствующую информацию сообщило издание «Московский комсомолец».

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление Данилова. Он подчеркнул, что подобного рода высказывания являются «очередным надуванием щек». Эксперт отметил, что вооруженные силы Украины уже находятся на территории Российской Федерации. Этими территориями являются части Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. «Но мы оттуда их быстро вышибем», – подчеркнул Литовкин.

Эксперт заявил, что киевские чиновники не раз рассказывали, как ВСУ на танках будут ехать по Красной площади… «Им не удается удержать города в ДНР, а уже замахиваются на то, что смогут зайти в Белгородскую область», – подчеркнул Литовкин.