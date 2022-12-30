Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают, что в зоне проведения специальной военной операции, а именно на Донецком направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между подразделениями вооруженных сил Российской Федерации и армией Украины.

Военкоры опубликовали новые кадры, на которых показано, как в окрестностях поселка Невельское бойцы 100-й бригады 1-го АК НМ ДНР ведут непрерывный огонь по позициям противника из 120-мм миномета. Для обнаружения целей и последующей корректировки огня российские бойцы используют разведывательные беспилотные летательные аппараты.

По словам российского военнослужащего с позывным «Дема», за 8 лет украинские военнослужащие смогли создать хорошие укрытия. По этой причине их минометные расчеты стараются работать по выявленным целям с максимальной точностью.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является освобождение территории республик Донбасса и защита местного населения от ВСУ.