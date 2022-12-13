Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская армия накапливает силы, чтобы начать активные военные действия с наступления морозов в зоне проведения СВО на Украине. Украинская сторона тоже ожидает наступления заморозков для применения военной техники на полях.

По словам эксперта, вооруженные силы Российской Федерации планируют начать масштабное наступление в то время, когда в зоне СВО развернется достаточное количество вооружения. После этого, по мнению Леонкова, можно будет определить, в состоянии ли коллективный Запад сделать ответ на маневры российских военных. «Этот вопрос остается открытым», отметил эксперт.

Леонков подчеркнул, что на данный момент ЕС стал отставать с передачей вооружения на Украину, сроком на четыре месяца. Эксперт уверен, что они хотят выиграть эти четыре месяца любой ценой. Но армия ВС РФ никому передышки не даст. Зимняя военная кампания будет. И после зимних сражений начнется весенне-летняя кампания. Именно тогда СВО достигнет своего апогея.