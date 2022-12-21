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Известный военный аналитик Алексей Леонков пообщался с журналистами «Известий» на тему технических характеристик отечественных танков Т-90М «Прорыв», которые принимают участие в специальной военной операции.

По словам военного эксперта, российский танк Т-90М «Прорыв» является современной боевой машиной четвертого поколения, которая оснащается передовыми боевыми системами. Танк был подвержен глубокой модернизации, в результате которой на него начали устанавливать обновленную систему управления огнем «Калина», а также новую систему активной динамической защиты. Это, по словам Леонкова, позволило танку нивелировать воздействие большинства типов современных боеприпасов, которые теперь не могут нанести боевой машине критических повреждений.

Также военный эксперт добавил, что в данный момент большая часть танков Т-90М «Прорыв» уже проходят плановые технические работы, которые направлены на установку модернизированных элементов.

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