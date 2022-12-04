Как сообщает РИА Новости, один из британских политиков, занимающий пост лидера британской партии «Наследие», по имени Дэвид Куртен выступил с резкой критикой в адрес лидеров «Большой семерки» и Европейского союза за их решение о введение лимита на стоимость российской нефти.

Британский политик написал в своем аккаунте Twitter (заблокирована на территории РФ), что российская власть откровенно смеется над установленной максимальной стоимостью российской нефти в 60 долларов за баррель. По мнению Куртена, ничего не мешает Москве продать свою нефть таким странам, как Китай или Индия по рыночной цене. Куртен считает, что такими действиями Европейский союз вместе со всеми странами коллективного Запада просто выстрелил себе в ногу.

Напомним, что недавно страны ЕС совместно с «Большой Семеркой» и Австралией приняли общие правила по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне в 60 долларов за баррель. Решение должно вступить в силу после 5 декабря, причем в дальнейшем предельная цена может быть пересмотрена.