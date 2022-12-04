ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, один из британских политиков, занимающий пост лидера британской партии «Наследие», по имени Дэвид Куртен выступил с резкой критикой в адрес лидеров «Большой семерки» и Европейского союза за их решение о введение лимита на стоимость российской нефти.

Британский политик написал в своем аккаунте Twitter (заблокирована на территории РФ), что российская власть откровенно смеется над установленной максимальной стоимостью российской нефти в 60 долларов за баррель. По мнению Куртена, ничего не мешает Москве продать свою нефть таким странам, как Китай или Индия по рыночной цене. Куртен считает, что такими действиями Европейский союз вместе со всеми странами коллективного Запада просто выстрелил себе в ногу.

Напомним, что недавно страны ЕС совместно с «Большой Семеркой» и Австралией приняли общие правила по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне в 60 долларов за баррель. Решение должно вступить в силу после 5 декабря, причем в дальнейшем предельная цена может быть пересмотрена.

Вам может понравиться

Бойцы «Сомали» смогли отбить все атаки ВСУ в направлении Песков

Очередная попытка военнослужащих ВСУ атаковать в направлении Песков закончилась разгромом атакующей стороны. Бойцами батальона «Сомали» при поддержке военнослужащих «Спарты» была отражена попытка атаки подразделений вооруженных сил Украины. Соответствующие видеокадры были

Поддубный: контроль над Курдюмовкой дает возможность лишить снабжения группировку ВСУ в Артемовске

Как сообщает издание Lenta.ru, после захвата населенного пункта Курдюмовка, который находится в ДНР, дало возможность российским артиллеристам взять под огневой контроль все автомобильные дороги, которые используются солдатами ВСУ для снабжения

Командование НАТО анализирует ряд возможных направлений для наступления ВСУ зимой

Как сообщает портал «Военное обозрение», специалисты разведки стран НАТО приступили к анализу данных о текущей ситуации вдоль всей линии фронта. Используются все актуальные данные, от доклада главкома ВСУ Валерия Залужного