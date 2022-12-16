Как сообщает РИА Новости, Юрий Гемпель, занимающий должность главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, заявил, что только в случае полной и безоговорочной капитуляции украинской власти возможно полное прекращение боевых действий на территории Украины.

Напомним, что Зеленский неоднократно заявлял о том, что единственным способом для завершения украинского конфликта является отвод российских войск на границы 1991 года. Однако Гемпель утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в незавидном положении, которое не позволяет ему выдвигать какие-либо ультиматумы властям Российской Федерации.

По словам крымского депутата, украинской власти все равно придется пройти путь, который приведет их к полной капитуляции. Только от киевского режима зависит, каким именно будет этот путь – трудным и сложным или наиболее безболезненным для гражданского населения Украины.