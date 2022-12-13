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Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому руководству начать выводить войска ВС РФ с зоны СВО на грядущее Рождество. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с прессой заявил, что планов по отводу войск с территории Украины у российского командования нет. «Об этом не может идти и речи», – зарезюмировал Песков.

Также Песков подчеркнул, что украинское руководство должно принять новые реалии, чтобы достичь мира. И этими новыми реалиями являются новые субъекты Российской Федерации, которые появились в результате волеизъявления народа путем проведения референдумов на этих территориях.

Напомним, что накануне Зеленский сделал обращение к лидерам стран G7. Во время своего обращения, он назвал три главных пункта, благодаря которым, возможно наступление мира на Украине. По словам украинского президента, самый главный шаг должна сделать Россия – начать к Рождеству отвод войск с территории Украины.

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