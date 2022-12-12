Как сообщает РИА Новости, больше двух миллионов тонн зерна было вывезено за пределы территории Украины через Польшу. С таким заявлением выступил перед журналистами министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик.

Ковальчик сообщил, что после решения Европейского союза об организации помощи по вывозу украинского зерна, Польша стала активно принимать участие в решении данного вопроса. На конец сентября за пределы территории Украины было вывезено 2,1 млн тонн зерна, в том числе и 1,4 млн тонн кукурузы. Данные показатели значительно превышают прошлогодние показатели, добавил польский министр.

Ковальчик добавил, что Польша переправила украинское зерно далее за пределы страны к финальным заказчикам. Всего за период с января по сентябрь Польша экспортировала 6,5 млн тонн зерна заграницу, что значительно превышает экспортный потенциал Польши, так как в этом году добавился экспорт украинских злаковых культур, объяснил министр сельского хозяйства.