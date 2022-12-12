ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, больше двух миллионов тонн зерна было вывезено за пределы территории Украины через Польшу. С таким заявлением выступил перед журналистами министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик.

Ковальчик сообщил, что после решения Европейского союза об организации помощи по вывозу украинского зерна, Польша стала активно принимать участие в решении данного вопроса. На конец сентября за пределы территории Украины было вывезено 2,1 млн тонн зерна, в том числе и 1,4 млн тонн кукурузы. Данные показатели значительно превышают прошлогодние показатели, добавил польский министр.

Ковальчик добавил, что Польша переправила украинское зерно далее за пределы страны к финальным заказчикам. Всего за период с января по сентябрь Польша экспортировала 6,5 млн тонн зерна заграницу, что значительно превышает экспортный потенциал Польши, так как в этом году добавился экспорт украинских злаковых культур, объяснил министр сельского хозяйства.

Вам может понравиться

Зеленский не считает потерь: направляет в атаку пехоту ВСУ

Корреспондент издания «Свободная пресса» Александр Ситников в своем материале рассказал о том, какова тактика боя, используемая Владимиром Зеленским. По его словам, украинский главнокомандующий использует пехоту для совершения контратак, но при

Французский генерал в отставке посоветовал ВСУ наносить удары по российским парадам в День Победы

Как сообщает портал «Военное обозрение», генерал французского Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф, который довольно длительный период работал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, посоветовал командованию ВСУ наносить удары по российским

Русский мороз беспощаден по отношению к американским HIMARS

Как сообщает издание «Свободная пресса», западные образцы вооружений в основном разрабатывались для ведения боевых действий в странах с жарким климатом, поэтому даже умеренная украинская зима доставляет для них немало проблем.