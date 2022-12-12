Как сообщает издание «Украина.ру», бойцы вооруженных сил Украины начали жаловаться на проблемы, которые возникают со спутниковой системой связи Илона Маска Starlink. Причем перебои с доступом к Сети начали возникать по причине того, что кошки начали лежать на спутниковых тарелках, чтобы согреться.

По этой причине у бойцов ВСУ начались проблемы с бесперебойной связью, так как между подразделениями постоянно должен идти трафик с большим количеством данных. Тем не менее, пока что официального комментария от командования вооруженных сил Украины по данной проблеме еще не было.

Напомним, что на территории Украины по указу Российского президента 24 февраля началась специальная военная операция, одной из главных целей которой является освобождение республик Донбасса и защита мирного населения от агрессивных действий украинской армии. А 10 октября в рамках СВО начались массированные ракетные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.