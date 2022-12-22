В центре Екатеринбурга жители заметили президентский кортеж, состоящий из автомобилей Aurus. Известно, что на них ездит Владимир Путин. По рассказам очевидцев, в кортеже были лимузины и тонированные фургоны в сопровождении автомобилей со специальными сигналами.

Один из очевидцев рассказал, что видел, как по центру города двигались автомобили черного цвета с мигалками. Это были лимузины Aurus, микроавтобусы и машины ДПС.

Колонна перемещалась с улицы Декабристов по 8 Марта в направлении проспекта Ленина. Точной информации о том, кто именно ехал в автомобилях и почему они оказались в центре Екатеринбурга, пока нет.

Ранее поступали данные, что 23 декабря Владимир Путин, российский президент, может сделать визит в Свердловскую область. Предполагалось, что у него есть работа в Нижнем Тагиле. В результате таких данных губернатор области ушел на самоизоляцию, а над областью обеспечили бесполетную зону.