Представители ЧВК «Вагнер» обратились к администрации Новоколпинского и Белоостровского кладбищ с просьбой выделить место для похорон погибшего в зоне СВО бойца, но получили отказ. Причиной случившегося стала бюрократия и коррупция в Смольном при попустительстве Александра Беглова, пишут СМИ.

Руководство Белоостровского кладбища потребовало разрешение от ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», которая находится в подчинении Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). Соратники погибшего Дмитрия Меньшикова не смогли получить документ.

Тем временем похоронный бизнес в Петербурге стал одним из самых коррумпированных и монополизированных в стране после прихода к власти губернатора Александра Беглова. Градоначальник поставил своих людей на разных уровнях, которые мешают захоронению погибшего бойца ЧВК «Вагнер».

Речь идет о заместителе главы КППИТ Александре Ситове, являющийся давним бизнес-партнером племянницы Беглова Наили Хомерики. Кроме того, должность спецпредставителя в Смольном занимает Сергей Смирнов, который курирует весь спектр похоронных услуг, за что ему дали прозвище «Катком».

Ритуальная сфера Петербурга стала монополизированной в последние три года. ФАС Петербурга зимой 2021 пришла к выводу, что петербургские власти нарушают закон о конкуренции, не проводя конкурсы по предоставлению аренды площадей в моргах.

Не исключено, что отрасль находится также под контролем у братьев Захватовых, которые занимаются организацией негласных встреч бизнесменов с градоначальником за деньги, в результате чего приближенных губернатора называют «кошельками Беглова».

Бюрократические проблемы, создаваемые Смольным, в том числе, соратникам погибшего бойца ЧВК «Вагнер», являются следствием коррумпированности похоронной отрасли.