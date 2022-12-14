ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители ЧВК «Вагнер» обратились к администрации Новоколпинского и Белоостровского кладбищ с просьбой выделить место для похорон погибшего в зоне СВО бойца, но получили отказ. Причиной случившегося стала бюрократия и коррупция в Смольном при попустительстве Александра Беглова, пишут СМИ.

Руководство Белоостровского кладбища потребовало разрешение от ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», которая находится в подчинении Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). Соратники погибшего Дмитрия Меньшикова не смогли получить документ.

Тем временем похоронный бизнес в Петербурге стал одним из самых коррумпированных и монополизированных в стране после прихода к власти губернатора Александра Беглова. Градоначальник поставил своих людей на разных уровнях, которые мешают захоронению погибшего бойца ЧВК «Вагнер».

Речь идет о заместителе главы КППИТ Александре Ситове, являющийся давним бизнес-партнером племянницы Беглова Наили Хомерики. Кроме того, должность спецпредставителя в Смольном занимает Сергей Смирнов, который курирует весь спектр похоронных услуг, за что ему дали прозвище «Катком».

Ритуальная сфера Петербурга стала монополизированной в последние три года. ФАС Петербурга зимой 2021 пришла к выводу, что петербургские власти нарушают закон о конкуренции, не проводя конкурсы по предоставлению аренды площадей в моргах.

Не исключено, что отрасль находится также под контролем у братьев Захватовых, которые занимаются организацией негласных встреч бизнесменов с градоначальником за деньги, в результате чего приближенных губернатора называют «кошельками Беглова».

Бюрократические проблемы, создаваемые Смольным, в том числе, соратникам погибшего бойца ЧВК «Вагнер», являются следствием коррумпированности похоронной отрасли.

Вам может понравиться

Призыв генерала Иностранного легиона в отставке к ударам ВСУ по парадам на 9 Мая в РФ французы сочли недопустимым

Как сообщает РИА Новости, недавнее заявление бывшего генерала Иностранного легиона Мишеля Яковлеффа с призывом к украинской армии начать «наносить удары по местам проведения парадов в РФ, посвященных 9 Мая», которое

Запад накрыла волна массовых забастовок

На Западе массово происходят пикеты и забастовки. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости. Волны протестующих все больше беспокоят западных руководителей, которые прибегают к усилению антизабастовочных мер. И так как данная

Американский наемник записал видео, находясь под обстрелом российской артиллерии на Украине

Как сообщает портал «Военное дело», российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, уже не раз сообщали о том, что сталкивались на фронте с иностранными наемниками, которые воюют в рядах