Как сообщает «Московский Комсомолец», недавно главнокомандующий ВСУ Залужный дал развернутое интервью изданию The Economist, в котором он открыто призвал не бояться «убивать русских». Причем, по его словам, это должно стать «новой религией» граждан Украины. Данное заявление Залужного прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ряд западных экспертов уже отметили, что они не ожидали увидеть в таком авторитетном аналитическом издании прямые шовинистические выпады. Дословно Залужный сказал: «главный опыт, который у нас был, и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать…».

Игорь Коротченко отмечает, что заявление Залужного является ярким примером террористического высказывания. Главком ВСУ призывает убивать всех русских без разбора, причем западные СМИ свободно публикуют подобные заявления.

Коротченко уверяет, что такие угрозы не стоит оставлять без внимания, ведь недавно киевские власти уже анонсировали удары по городам России вплоть до Сибири. Причем при военно-технической поддержке Запада – это вполне возможно. По мнению эксперта, с главкомом ВСУ Залужным необходимо поступить так же, как и во время контртеррористической операции на Северном Кавказе с лидерами Ичкерии, которые были ликвидированы российской армией.