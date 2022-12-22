Глава республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что речь Зеленского никак не повлияла на его позицию. Маккарти отметил, что он и далее будет выступать за то, что помощь Украине не должна быть бездумной и безотчетной.

Он подчеркнул, что поддерживает Украину, но не поддерживает незаполненный чек. Необходимо убедиться, что существует ответственность за все те деньги, которые были переданы Украине. Слова Кевина Маккарти были процитированы американским телеканалом CNN.

Напомним, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. Украинский лидер встретился с главой США Джо Байденом для проведения личных переговоров. После этого Зеленский выступил со своей речью перед Конгрессом США, где заявил, что американская помощь для Украины – это не благотворительность, а инвестиция для защиты демократии и всеобщей безопасности.